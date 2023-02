Makhachev-Volkanovski : a-t-on eu droit au bon vainqueur ? Débrief de l'UFC 284 (RMC Fighter Club)

On attendait un grand combat. Et on a eu droit à un IMMENSE combat. Le choc des meilleurs combattants toutes catégories de l’UFC, le champion des légers Islam Makhachev et le roi des plumes Alexander Volkanovski, a tenu toutes ses promesses ce week-end en Australie dans le main event de l'UFC 284. Vingt-cinq minutes de MMA de très, très haut vol au terme desquelles Makhachev a conservé sa couronne des lightweight et peut-être endossé celle du très subjectif classement pound-for-pound. Mais comme souvent après un combat si serré, le débat tourne sur le jugement. A-t-on eu droit au bon vainqueur avec Makhachev ? Volkanovski peut-il s’estimer lésé ? Le RMC Fighter Club débriefe le combat bonbon délicieux entre le Daghestanais et l'Australien.