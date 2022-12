Mbilli et Cissokho, nos diamants de la boxe, invités du RMC Fighter Club avant leur grosse soirée à Nantes

Pour la boxe française, c’est Noël avant l’heure. Ce samedi 17 décembre, à Nantes, le noble art tricolore va vivre son plus bel événement de l'année. Au programme ? Le retour dans un ring français de nos deux diamants, Christian Mbilli et Souleymane Cissokho. Le premier, qui n’a plus boxé en France depuis décembre 2019, tentera de renforcer sa position dans les sommets des classements des super-moyens face à l’expérimenté Vaugh Alexander. Le second, qui n’a combattu qu’une fois dans notre pays sur les trois dernières années, débute une nouvelle aventure chez les welters où l’attend un premier test face au Sud-Africain Tulani Mbenge pour la ceinture WBC Silver. Le RMC Fighter Club reçoit Christian Mbilli et Souleymane Cissokho avant cette belle soirée nantaise.