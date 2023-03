Mbilli-Gongora J-1 : Le guide de la boxe mondiale John Dovi invité pour présenter les classements

Christian Mbilli se dirige inévitablement vers une chance de titre mondial chez les poids super-moyens. Une nouvelle victoire et une défense de ses ceintures WBC et WBA International Continental of the Americas contre Carlos Gongora lui permettrait de gravir un échelon supplémentaire dans sa quête du titre de champion du monde en détrônant Canelo Alvarez. Le "Mike Tyson français" est invaincu depuis ses débuts en professionnel (23 combats, 23 victoires, 20 KO). Son adversaire n'est pas en reste : 22 combats, 21 victoires, 16 KO.





Avant ce combat, le Twitch RMC Sport accueillait John Dovi, ancien sélectionneur des équipes de France de boxe, pour faire le point sur les différents classements selon les catégories de poids avec Christian Mbilli, Tyson Fury, Anthony Joshua, Canelo Alvarez et Tony Yoka.