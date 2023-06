Médine, la boxe dans le sang (RMC Fighter Club)

C’est une histoire de gants et de micros, une histoire de punch et de punchlines. Mais c’est avant tout une histoire de famille. Entre le rappeur Médine et son père Abdelwahab Zaouiche, les liens du sang sont ceux de la famille mais aussi ceux du ring. Boxeurs de père en fils, jusqu’à monter leur propre salle, les deux Havrais sont les invités d’une édition spéciale du RMC Fighter Club en collaboration avec la rubrique Double Contact. Entre crochets et rimes, bienvenue dans l'univers de Médine.