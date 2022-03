Miocic ou Jones ? S'il resigne avec l'UFC, Ngannou a déjà fait son choix (RMC Fighter Club)

Un peu plus d'un mois et demi après sa victoire sur le Français, Ciryl Gane, Francis Ngannou a accordé une interview au podcast combat de RMC Sport. Dans le RMC Fighter Club, le combattant MMA camerounais a évoqué son contrat avec l'UFC ... loin d'être (re)signé. Mais il a déjà une belle idée en tête de l'homme qu'il aimerait affronter entre Jon Jones et Stipe Miocic.