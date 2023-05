MMA : Atch, l'homme qui a façonné Salahdine Parnasse (Fighter Club)

Il est l’homme qui a construit Salahdine Parnasse. Et bien d’autres combattants. Façonneur de talent, entrepreneur multicasquette qui gère la plus grande salle de France de MMA en nombre d’adhérents, Stéphane « Atch » Chaufourier est un personnage qui compte dans le paysage du MMA français. Et qui fait face le week-end prochain à un énorme défi. En Pologne, dans le stade national de Varsovie, face à une foule qui devrait atteindre 60.000 personnes, Salahdine Parnasse va tenter de devenir double champion incontesté du KSW en ajoutant le titre des légers de Marian Ziolkowski à sa couronne des plumes. Une étape de plus dans le chemin vers les sommets de celui qui est vu par beaucoup comme le plus gros talent du MMA français. Le RMC Fighter Club reçoit Atch pour évoquer ce choc à venir pour Parnasse et revenir sur son parcours.