MMA : Barnaoui manque son rendez-vous avec son histoire, le débrief (Fighter Club)

Il avait rendez-vous avec son public et son histoire. Pour pouvoir prendre un autre rendez-vous avec un champion qui porte un nom légendaire. Devant plus de 12.000 fans chauds bouillants, Mansour Barnaoui était la tête d’affiche principale de la belle soirée organisée par le Bellator vendredi à Paris pour un combat contre l’Américain Brent Primus au premier tour du tournoi World Grand Prix à un million de dollars dans la catégorie des légers. Trop méconnu du grand public par rapport à ses qualités, « The Afro-Samurai » ne devait pas se rater pour s’offrir une demi-finale contre Usman Nurmagomedov avec la ceinture en jeu. Mais on avait un peu vite oublié le niveau au sol de son adversaire. Primus a su jouer sa carte à merveille pour mettre la clim’ sur Bercy et briser les plans de Barnaoui, qui aura montré beaucoup de cœur dans cette « guerre » à haute intensité. Et qui va désormais devoir repartir de l’avant. Le RMC Fighter Club débriefe la défaite de Mansour Barnaoui face à Brent Primus.