MMA : José Aldo, une légende à la table des GOAT (RMC Fighter Club)

Il a choisi le jour de la naissance de son fils pour annoncer sa retraite. Invaincu pendant dix ans entre 2005 et 2015 avant de chuter face à Conor McGregor, ancien champion featherweight du WEC et de l'UFC, José Aldo Junior est une véritable légende du MMA. Quels souvenirs gardera-t-on de sa carrière ? Quelle place pour lui dans la discussion sur les plus grands de l'histoire ? Le RMC Fighter Club rend hommage au Brésilien en remontant le fil de son illustre carrière.