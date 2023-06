MMA : Kevin Jousset la surprise française du bout du monde, pote d'Adesanya, en route vers l'UFC Paris

Beaucoup dans le MMA français l'ont découvert fin mai, avec sa victoire sur Kitt Campbell pour devenir double champion (welters et moyens) de l'organisation australienne HEX Fight Series. Parti au bout du monde il y a longtemps, Kevin Jousset pourrait être la belle surprise de l'UFC Paris à la rentrée. Proche de la superstar Israel Adesanya, avec qui il s'entraîne "tous les jours", mais aussi d'Alexander Volkanovski ou du cador du grappling Craig Jones, le combattant français (8-2, 30 ans) qui ne connaît personne ou presque dans le MMA français devrait signer à l'UFC dans les prochains mois. Avec Paris dans le viseur et des ambitions affichées. Il se raconte et évoque l'avenir dans une interview pour RMC Sport.