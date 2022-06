MMA : L'interview intégrale de Salahdine Parnasse, la pépite du MMA français, dans Fighter Club

Il est un des plus grands espoirs de sa discipline, souvent surnommé « le Kylian Mbappé du MMA français ». A 24 ans, Salahdine Parnasse compte déjà sept ans de carrière chez les professionnels et règne actuellement sur la catégorie des plumes dans l’organisation polonaise KSW. Où il a préféré signer un nouveau contrat plutôt que de tenter de rejoindre la prestigieuse UFC, où les conditions financières sont moins bien attrayantes. Le RMC Fighter Club rejoint Salahdine Parnasse pour évoquer sa carrière et cette vie loin des lumières de l’UFC.