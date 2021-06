MMA : La championne de boxe Claressa Shields, en route pour l'histoire

Double championne olympique et championne du monde dans trois catégories chez les pros, Claressa Shields fait ses débuts en MMA au PFL (Professional Fighters League) ce jeudi à l’Ocean Casino Resort d’Atlantic City face à Brittney Elkin (à suivre en direct dans la nuit de jeudi à vendredi à 00h sur RMC Sport 2). La combattante américaine, qui s’entraîne depuis plus de sept mois dans la prestigieuse salle de Jackson-Wink MMA pour ça, entame une quête historique : devenir la première championne du monde en boxe et MMA en simultané tous sexes confondus.