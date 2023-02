MMA: le KO monumental du Français Jembiev pour ses débuts au KSW

Ramzan Jembiev a fait sensation pour ses débuts au KSW samedi soir. Le Français a mis KO le Brésilien Murilo Delfino grâce à un magnifique high kick.

On l’a découvert sur Youtube chez IbraTV, et son parcours le mène aujourd'hui dans la lumière d’une des plus grosses organisations de sports de combat de la planète.

Redoutable cogneur doté d’un immense grand talent, Ramzan Jembiev est considéré comme une pépite du MMA français. Qui a décidé à 23 ans de rejoindre le KSW, la puissante et réputée ligue polonaise désormais diffusée en exclusivité sur RMC Sport.

"J'ai fait le spectacle"

Pour continuer sa route vers les sommets, Ramzan Jembiev avait rendez-vous samedi soir en République tchèque face au Brésilien Murilo Delfino. Et le "Loup Noir" a fait sensation pour ses débuts. Il s’est imposé par KO sur un magnifique high kick.

"J’ai tout donné, je suis content, j’ai fait le spectacle comme je l’avait dit", a savouré le combattant de la Atch Academy et partenaire d’entraînement de Salahdine Parnasse.

Tous les plus grands noms du KSW seront également à suivre en exclusivité sur RMC Sport : Mariusz Pudzianowski (élu à cinq reprises l’homme le plus fort du monde), Phil De Fries (le poids lourd le mieux classé d’Europe), Ibragim Chuzhigaev, Marian Ziółkowski ou encore le légendaire Mamed Khalidov…

RMC Sport et KSW ont annoncé le 20 février un nouveau partenariat pour la diffusion de tous les événements KSW en exclusivité en France (12 événements au total en 2023). En signant les droits exclusifs de cette ligue, en plus de son partenariat avec l'UFC, RMC Sport offre à ses abonnés les plus prestigieuses organisations mondiales de MMA.