MMA : Le "loup noir" Ramzan Jembiev prêt à croquer le KSW (RMC Fighter Club)

On l’a découvert chez IbraTV, sur YouTube, et son parcours va désormais le mener dans la lumière d’une des plus grosses organisations de la planète. Immense talent, gros cogneur, Ramzan Jembiev est une des pépites du MMA français. Qui rejoint à 23 ans l’organisation polonaise KSW pour continuer sa route vers les sommets, avec un premier combat le 25 février contre le Brésilien Murilo Delfino. Son parcours, ses objectifs, son état d’esprit, le travail à la Atch Academy avec son partenaire d’entraînement et désormais compagnon du KSW Salahdine Parnasse : le « Loup Noir » Ramzan Jembiev est l’invité du RMC Fighter Club pour vous faire découvrir son univers.