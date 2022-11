MMA : Morgan Charrière invité du RMC Fighter Club après son retour victorieux

415 jours après, Morgan Charrière a fait son retour dans la cage pour une victoire sur décision partagée face à Daniel Bazant lors de l’événement Cage Warriors 147. Invité du RMC Fighter Club, « The Last Pirate » revient sur sa prestation et les critiques qui l’ont accompagné et fait le point sur sa carrière. Le combattant français livre également un discours fort et rare sur l’influence des « haters » des réseaux sociaux sur ses dernières performances.