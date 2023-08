MMA : Morgan Charrière, un "Pirate" (enfin) à l'UFC Paris

Il a longtemps rêvé de pouvoir se dire ça. Morgan Charrière va combattre dans moins de deux semaines à l’UFC ! Après des années d’une route semée d’embûches, « The Last Pirate » va enfin poser son drapeau de corsaire dans l’octogone de la plus grande organisation de la planète MMA. Cerise sur le gâteau, les débuts dans la grande ligue de ce combattant français ultra populaire auront lieu chez lui, devant les siens, le 2 septembre à Paris. Comment a-t-il vécu ce long chemin vers l’UFC ? Que compte-t-il y accomplir maintenant qu’il a passé le pied dans la porte ? Le RMC Fighter Club met sa plus belle tenue de pirate et reçoit Morgan Charrière avant son grand rendez-vous avec les trois lettres qui le faisaient rêver depuis des années.