MMA : Oumar Sy, en route vers les sommets (RMC Fighter Club)

Avec son nom, on a vite fait de lui coller le surnom "intouchable" pour la blague. Et dans la cage, c'est un peu ça aussi. Oumar Sy ne fait rire personne chez ses adversaires. A 27 ans, et à 8-0 dans une carrière pro entamée en 2019, le combattant français du KSW est ce qui se fait de mieux dans notre pays chez les mi-lourds. Un début de carrière qui lui fait emprunter un chemin vers le sommet du panier des organisations mondiales en MMA. Direction l’UFC dans quelques mois ? Oumar Sy est l’invité du RMC Fighter Club pour nous en dire plus sur son avenir et sur son parcours.