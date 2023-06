MMA - Parcours, avenir, ambitions : Amin Ayoub se raconte (RMC Fighter Club)

Il a combattu en France, aux Emirats arabes unis, au Luxembourg, en Jordanie, en Suisse, en Angleterre, en Finlande, en Belgique, en Afrique du Sud, à Bahreïn et en Pologne. A 27 ans, Amin Ayoub a déjà bourlingué aux quatre coins du monde pour vivre de son sport. Un parcours qui l’a mené à des ceintures à l’UAE Warriors et au BRAVE CF et qui en a fait un des meilleurs combattants tricolores du moment et une des stars de ARES, la meilleure organisation française, où sa rivalité avec Damien Lapilus a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois. Le RMC Fighter Club reçoit Amin « Fierceness » Ayoub pour mieux le découvrir et évoquer l’avenir.