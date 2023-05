MMA : Royce Gracie, entretien avec une légende (Fighter Club)

Il restera à jamais le premier. Il y a un peu moins de trente ans, le 12 novembre 1993, Royce Gracie marquait pour l’éternité l’histoire du MMA en remportant le tournoi du premier événement de l’UFC. Représentant de l’illustre famille Gracie, le fils du légendaire Helio avait été sélectionné pour prouver au monde la domination du jiu-jitsu brésilien familial sur le reste des sports de combat. Une mission remplie avec brio. Trente ans plus tard, son nom reste gravé parmi les mythes de la discipline. Et le Brésilien est sans doute un des mieux placés pour parler de l’évolution du MMA et de l’utilisation du jiu-jitsu dans ce sport. Avant le combat de Mansour Barnaoui au Bellator Paris, organisation dont il est l'ambassadeur, le RMC Fighter Club a l’immense honneur et privilège de recevoir monsieur Royce Gracie.