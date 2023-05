MMA : Sa victoire, annulations de combat, l'avenir... Morgan Charrière se livre (RMC Fighter Club)

« The Last Pirate » a encore posé son drapeau à Dublin. Un peu plus de quatre mois après sa victoire sur Daniel Bazant, qui lui avait permis de retrouver le chemin du succès, Morgan Charrière a remis le couvert ce week-end lors du Cage Warriors avec une belle victoire sur le Brésilien Pedro Souza, adversaire de dernière minute martyrisé en ground-and-pound lors de la dernière minute du premier round avant d’être arrêté par le médecin devant l’ampleur des dégâts. Pour sa première victoire avant la limite depuis décembre 2020. Quelle suite pour le combattant français qui rêve de l'UFC ? Le RMC Fighter Club reçoit Morgan Charrière pour débriefer son dernier succès et évoquer l’avenir.