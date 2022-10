A. PICCOLOTTI – M. BARNAOUI : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de MMA ?

Ce samedi soir, le Bellator MMA prend ses quartiers à Milan. Pour l’occasion, Mansour Barnaoui fait son grand retour dans l’octogone face à Adam PICCOLOTTI. Profitez du Pass Combat RMC Sport pour voir le match A. PICCOLOTTI – M. BARNAOUI !

RMC Sport propose aux personnes qui n'ont pas d'abonnement de suivre les combats de MMA et de boxe, via l'offre sans engagement Pass Combat au prix de 5 euros.

Bellator MMA, UFC, PBC ou encore PFL, les plus grandes rencontres sont sur RMC Sport.

Ce samedi 29 octobre, la chaîne RMC SPORT 2 diffuse en direct à 22 heures le match A. PICCOLOTTI – M. BARNAOUI. Ce week-end, le Bellator MMA se déplace à Milan, à l’Allianze Cloud Arena, pour le grand retour de Mansour Barnaoui. Depuis 2019, le Français n’était plus entré dans un octogone. Toutefois, il reste sur un palmarès impressionnant (19-4), dont 12 victoires par soumission. D’autre part, le Français a obtenu les ceintures du M-1 Challenge, du 100 % FIGHT et du BAMMA, avant de décrocher le titre de champion du ROAD FC. Pour sa première au Bellator MMA, Mansour Barnaoui défie Adam Piccolotti. L’Américain est un habitué des combats difficiles. Ces dernières années, il a pu affronter Benson Henderson ou encore Georgi Karakhanyan, qu’il a battu lors du Bellator 274. Adam Piccolotti est un combattant complet, expérimenté et précis. L’affrontement entre les deux poids légers est en main event de la carte principale.

