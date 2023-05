ARES 15 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre les combats ?

Cette semaine, le MMA fait son retour à ARES avec plusieurs combats au programme. Découvrons ensemble comment suivre le ARES 15 dans les conditions du direct depuis votre salon.

Ce jeudi, ARES revient avec l’ARES 15 et 4 nouveaux combats. Parmi les affiches, le combattant français Amin Ayoub défiera l’egyptien Alaa Mansour.

De son côté, le très expérimenté Jimmy Vienot et ses plus de 100 combats défiera le néophyte Expedito Valin. Invaincu en 4 combats, Jordan Zebo affronte de son côté son compatriote Mickael Marie Sardi et ses 3 victoires pour 2 défaites. Mais le public d'ARÈS attend surtout le main event de la soirée et le combat principal de la carte qui mettra aux prises l’angolais Demarte Pena au français Mehdi Saadi. Avant ce combat entre les deux hommes, Demarte « The Wolf » Pena partira avec l’avantage de l’expérience et une carte personnelle de 13 victoires et une seule défaite en 14 combats disputés. En face, le français entraîné par Fernand Lopez affiche quant à lui une carte de 5 victoires pour une défaite en 6 combats. Si Pena a obtenu la majorité de ses victoires à la décision, Saadi est un habitué des soumissions puisqu’il a réussi à glaner 80 % de ses victoires par ce biais. Si vous voulez suivre cette nouvelle carte de l’organisation ARES, on vous détaille tout dans le paragraphe suivant.

ARES 15 : à quelle heure ?

Pour suivre cette nouvelle soirée de MMA de l’ARES, rendez-vous ce jeudi dès 20 heures 45 sur les antennes de CANAL+ Sport 360. Pour suivre le combat, plusieurs offres d’abonnements CANAL+ sont compatibles. C’est par exemple le cas de l’offre CANAL+ Sport qui permet d’accéder à l’ensemble des programmes de CANAL+ mais pas uniquement puisque l’offre, proposée au prix de 34.99 euros par mois permet aussi d’accéder aux canaux d’Eurosport et de beIN SPORTS. Pour bénéficier de ce tarif, il faudra souscrire sur 24 mois.

