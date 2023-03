Bellator 293 : Marcelo Golm – Daniel James : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

Ce week-end, le Bellator revient avec un combat au sommet. Dans la catégorie des poids lourds, Marcelo Golm s’en va défier Daniel James. Dans cet article, on vous présente comment suivre le combat en direct (heure et chaîne de diffusion).

C’est un duel au sommet qui se prépare à l’occasion du Bellator 293. Dans la catégorie reine, celle des poids lourds, le combattant brésilien Marcelo Golm va affronter l’américain Daniel James à l’occasion du main-event de la soirée.

Avant ce duel, les deux combattants affichent une carte respective de 10 victoires pour 3 défaites pour Marcelo Golm contre 14 victoires, 6 défaites et un nul pour Daniel James. Si l’avantage de l’expérience est du côté du combattant américain, c’est bien Marcelo Golm qui a disputé le plus de combats dans l’organisation du Bellator avec 2 victoires en 2 affrontements lors du Bellator 265 puis du Bellator 283. En face, Daniel James a connu un seul combat au sein de l’organisation. Un combat qui s’est soldé par une victoire au deuxième round face à Tyrell Fortune lors du Bellator 288 organisé en novembre dernier. Au jeu des pronostics, les bookmakers pointent Marcelo Golm comme favori tandis que Daniel James fait figure d’outsider. A noter que ce combat entre les deux hommes aura lieu dans la localité de Temecula, en Californie. Un élément qui pourrait jouer en faveur du combattant américain Daniel James qui évoluera devant son public. Pour suivre le combat en direct, voici l’heure et la chaîne de diffusion pour ne rien manquer du direct !

Bellator 293 Golm – James : à quelle heure ?

Ce combat entre Marcelo Golm et Daniel James est attendu dans la nuit de vendredi à samedi à partir de 4 heures du matin sur la chaîne RMC Sport 2. Pour ne rien manquer du combat, RMC Sport propose plusieurs offres dont son pass combat, proposé à 10 euros. Grâce à ce pass, vous pourrez assister au combat en live mais également le suivre en replay. Cette offre est évidemment sans engagement de durée. A noter que la souscription au pass combat ne peut se faire qu’à compter de vendredi à 0h01.

