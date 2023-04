Bellator 294 : Carmouche vs Bennett 2 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le combat ?

Ce week-end, le Bellator est déjà de retour. Sur la carte principale, les fans pourront retrouver le deuxième combat entre Liz Carmouche et DeAnna Bennett. Zoom dans cet article sur les détails pour suivre ce fight en direct.

Sur la carte du Bellator 294, il s’agit d’un combat pour la ceinture entre les deux femmes. Dans l’octogone, Liz Carmouche s’en va défier DeAnna Bennett pour le titre mondial des poids mouches dans un combat programmé en 5 rounds.

Offre RMC Sport Profitez de l'offre ! RMC Sport propose un Pass Combat pour voir le match ! J'en profite

Dans ce combat qui aura lieu au Neal S. Blaisdell Center de Honolulu à Hawaii, Liz Carmouche défendra donc sa ceinture. Les deux combattantes américaines sont relativement expérimentées puisque Carmouche est professionnelle depuis 13 ans et affiche une carte de 18 victoires pour 7 défaites en 25 combats. De son côté, DeAnna Bennett est professionnelle depuis 11 ans et comptabilise 13 victoires, 7 défaites et un match nul en 21 combats disputés. Liz Carmouche qui avait réussi à conserver la ceinture lors de son dernier combat face à Juliana Velasquez partira avec la faveur des bookmakers. Lors du premier combat entre les deux femmes en 2020, Carmouche s’était déjà imposée par soumission. Il s’agit d’ailleurs de la dernière défaite pour DeAnna Bennett. Pour suivre le seul combat de la carte Bellator 294 qui sera un combat pour le titre, on vous précise l’heure et la chaîne de diffusion dans le paragraphe suivant.

Bellator 294 : Carmouche - Bennett : à quelle heure ?

Si vous souhaitez suivre ce deuxième acte entre Carmouche et Bennett, rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi à partir de 4 heures du matin sur la chaîne RMC Sport 2. Si vous souhaitez suivre ce combat et que vous n’êtes pas abonné à RMC Sport, la chaîne propose un pass combat qui vous permettra de suivre pour 10 euros, ce duel du Bellator 294. Le pass combat est évidemment proposé sans engagement de durée et permet d’accéder au combat en direct mais aussi en replay tout au long du week-end.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.