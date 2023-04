Bellator 295 : Raufeon Stots vs Patchy Mix : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le combat ?

Un jour après le Bellator 294, l’organisation est déjà de retour. Pour cette nouvelle carte, Raufeon Stots défie Patchy Mix. Voyons ensemble à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le combat.

Pour ce nouveau rassemblement Bellator à Hawaii, le combat principal mettra aux prises le champion Raufeon Stots à Patchy Mix pour la quête de la ceinture des poids coqs. Avant ce combat, les deux hommes n’ont connu la défaite qu’à une seule reprise.

En 18 combats MMA , Patrick « No Love » Mix affiche un bilan de 17 victoires pour un seule défaite. De son côté, le champion en titre de l’organisation affiche un combat de plus et une victoire de plus. Sur ce point, Stots part donc avec un léger avantage, lui qui a souvent tendance à s’imposer à la décision avec 11 victoires sur les 19 qu’il comptabilise. Pour Patchy Mix, les victoires par soumission sont beaucoup plus fréquente, lui qui compte 12 victoires en 18 combats de cette manière. Pour sa seule défaite, Patchy Mix est allé à la décision face à Juan Archuleta qui affiche un bilan de 24 victoires pour 2 défaites. Concernant Raufeon Stots, la seule défaite répertoriée est un KO reçu par Merab Dvalishvili en 2017. Le combattant américain avait alors subi une défaite éclair après être tombé après seulement 15 secondes. Au jeu des pronostics, le champion en titre part avec la faveur des bookmakers. Voyons maintenant comment suivre concrètement ce combat.

Bellator 295 : Raufeon Stots vs Patchy Mix : à quelle heure ?

Pour suivre ce combat entre les deux hommes, rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4 heures du matin sur les antennes de RMC Sport 2. Pour suivre le combat dans les meilleures dispositions, RMC Sport propose un abonnement dédié : le Pass combat, accessible durant tout le week-end et pour un prix unique de 10 euros sans engagement. En souscrivant au Pass combat, vous pourrez retrouver les fights du week-end en direct comme en replay.

