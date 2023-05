Bellator 296 - Primus VS Barnaoui : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre les combats ?

Ce vendredi, le Bellator est déjà de retour. Et pour le Bellator 296, les combattants se retrouvent à l’Accor Arena de Paris. Zoom ici sur la carte et comment suivre les combats en direct avec notamment le match Primus VS Barnaoui.

Si beaucoup ne jurent que par l’UFC, le Bellator fait partie des organisations qui montent. Pour cette nouvelle représentation, 4 nouveaux combats sont au programme sur la carte principale.

Et les yeux des fans de l’organisation et de sports de combat seront évidemment rivés sur le combat entre Brent Primus et Mansour Barnaoui comptant pour le tournoi à un million de dollars. Avant ce combat, le français Mansour Barnaoui affiche une carte de 20 victoires pour 4 défaites. En face, l’américain Brent Primus affiche un bilan de 11 victoires pour 3 défaites. Si cet évènement devrait passionner le public en tribunes et devant son téléviseur, le Bellator 296 propose également un autre combat à suivre. Un combat qui sera d’ailleurs le main event de la soirée et qui mettra aux prises Gegard Mousasi et ses 49 victoires en 59 combats à Fabian Edwards qui affiche une carte de 11 victoires et deux défaites en 13 combats disputés. Pour ce main event, les bookmakers offrent une prime à l’expérience et Gegard Mousasi abordera le combat avec le statut de favori. Le français Mansour Barnaoui sera, lui aussi, favori de son combat. Découvrons maintenant comment suivre cette carte du Bellator 296 en direct.

Fabian Edwards vs Gegard Mousasi et Mansour Barnaoui vs Brent Primus : à quelle heure ?

Cette nouvelle carte du Bellator Paris est à suivre ce vendredi 12 mai dès 20 heures 30 sur les antennes de RMC Sport 2. Si vous n’êtes pas encore abonné à une offre RMC Sport, sachez que le groupe propose désormais, à chaque week-end MMA ou boxe, un pass combat. Pour 10 euros et sans engagement de durée, vous pourrez suivre 100 % des combats en direct ou en différé. Outre le Bellator, vous pourrez aussi suivre ce week-end les combats de l’UFC grâce au pass combat.

