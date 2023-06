Bellator 297 : Nemkov vs Romero et Pettis vs Pitbull à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Nouveau week-end de combats au Bellator. Sur la carte du Bellator 297, deux combats attirent déjà les téléspectateurs. Voyons ensemble comment suivre ces deux fights en direct.

Dans la catégorie des lourds légers, Vadim Nemkov le champion de la catégorie défendra sa ceinture face au combattant cubain Yoel Romero qui affiche un bilan de 15 victoires pour 6 défaites.

Offre RMC Sport Regardez le Bellator 297 ! Le Pass Combat permet de voir le match de ce weekend ! Je craque !

De son côté, le russe affiche une carte de 15 victoires pour 2 défaites sur 17 combats disputés. Habitués des KO (87 % des victoires de Romero et 60 % des victoires de Nemkov), ce combat pourrait ne pas aller à son terme. Pour les bookmakers, l’avantage revient à Nemkov, pressenti pour conserver sa ceinture à l’issue de ce combat. Mais l’évènement Bellator 297 sera riche en affrontements puisque dans la catégorie des moins de 61 kilos, Sergio Pettis et ses 22 victoires pour 5 défaites, défie Patricio Freire dit Pitbull et son bilan de 34 victoires pour 5 défaites. Si le combat entre Nemkov et Romero a de grandes chances de ne pas aller à son terme, celui entre Pettis et Patricio Pitbull pourrait aller à la décision. En effet, pour les deux combattants, il s’agit du mode de victoire le plus fréquent avec 64 % de victoires acquises de la sorte pour Pettis et environ un tiers des victoires pour le combattant brésilien, champion des deux catégories au-dessus.

Bellator 297 : à quelle heure voir les matchs ?

Ces combats de la carte Bellator 297 sont prévus dans la nuit de vendredi à samedi à partir de 3 heures du matin sur la chaîne RMC Sport 2. Si vous ne disposez pas d’accès à RMC Sport 2, il est possible de vous abonner au pass combat, pour 10 euros par mois. Via celui-ci vous pourrez accéder à l’ensemble de combats du Bellator prévus ce week-end mais aussi aux fights d’autres organisations comme l’UFC, en direct comme en différé pendant toute la durée du week-end. Cet abonnement est évidemment accessible sans engagement de durée.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.