Bellator 297: pourquoi Patricio Pitbull peut marquer l’histoire du MMA contre Pettis

Ancien champion des légers et actuel champion des plumes du Bellator, Patricio "Pitbull" Freire peut écrire l’histoire du MMA s’il bat le roi des coqs, Sergio Pettis, ce week-end à Chicago (en direct à 3h dans la nuit de vendredi à samedi sur RMC Sport 2). En cas de victoire, le Brésilien deviendrait le premier combattant sacré dans trois catégories différentes dans une organisation majeure de la discipline.

Il est LA star sportive du Bellator, le numéro 1 pound-for-pound (toutes catégories confondues) de son classement. Et sans aucun conteste l’un des meilleurs combattants à n’être jamais passé par l’UFC. Qui compte encore marquer un peu plus l’histoire de son organisation et du MMA ce week-end. Ancien champion des légers et actuel champion des plumes, son troisième règne dans la catégorie, Patricio "Pitbull" Freire (35-5, 35 ans) va tenter d’ajouter une troisième couronne à sa moisson au Bellator en défiant ce vendredi soir à Chicago le roi des coqs, Sergio Pettis (22-5, 29 ans), de retour dans la cage après un an et demi – 561 jours pour être exact – d’absence.

S’il s’impose et prend la ceinture, la chose serait historique: jamais un combattant n’a été sacré dans trois catégories différentes dans les organisations majeures de la planète MMA. Un défi à la hauteur de son parcours au Bellator. Arrivé dans l’organisation en 2010, avec un bilan immaculé de 12-0, Pitbull a depuis réécrit son livre des records. Face à Pettis, le Brésilien disputera son vingt-huitième combat au Bellator et son seizième pour une ceinture, plus que n’importe qui à chaque fois.

Celui qui est un des trois seuls champions dans deux catégories de l’histoire du Bellator, avec Joe Warren et Ryan Bader, et un des deux seuls champions dans deux divisions en simultané (avec Bader) compte également vingt-deux victoires dont douze pour un titre dans cette organisation, deux autres records. Seul combattant du Bellator à avoir connu quatre règnes de champion différents, et l’un des trois à avoir régné trois fois dans la même catégorie avec Michael Chandler et Douglas Lima, il affiche aussi treize victoires avant la limite, plus gros total dans l’organisation à égalité avec Chandler et A.J. McKee. Vous avez dit légende?

Pour la renforcer un peu plus, il va falloir passer l’obstacle Pettis, qui reste sur le premier KO de l’histoire du Bellator sur coup de poing retourné en décembre 2021 face à Kyoji Horiguchi, un combat dans lequel il était dominé avant d’éteindre son adversaire au quatrième. Pas une mince affaire même pour un garçon qui a été sacré dans une catégorie neuf kilos au-dessus de celle de son rival du week-end (-61 contre -70 kg). "Il est patient et très bon dans ce qu’il fait, détaille Pitbull pour MMA Fighting. On a vu dans son dernier combat que c’était un vainqueur. Il ne se dérobe pas du combat. Il perdait mais il n’était pas brisé. Il a trouvé un chemin vers la victoire. Beaucoup de combattants perdent leur puissance au fur et à mesure que le combat avance mais ça ne lui est pas arrivé. L’affronter est une tâche immense. Il ne faut surtout pas le prendre à la légère."

Ce qui n’empêche pas de penser déjà à l’avenir. S’il devient le premier champion dans trois catégories du Bellator, Pitbull a le quadruplé en tête. L’idée? Descendre chez les mouches, catégorie qui vient d’être introduite dans cette organisation avec un titre inaugural qui sera décerné le 30 juillet à Saitama (Japon) dans le cadre de la deuxième soirée Bellator x Rizin via un combat entre Kyoji Horiguchi et Makoto Shinryu, pour tenter de prendre le titre. Une folie tant on a plutôt l’habitude de voir les combattants monter de catégorie avec l’âge plutôt que l’inverse, même s’il y a des exceptions comme l’ex-poids lourd devenu moyen Jared Cannonier (UFC), et quand on sait que treize kilos séparent cette division de la plus lourde où il a été sacré (-57 contre -70).

Mais une photo publiée ces dernières heures sur les réseaux sociaux accréditent sa volonté. On y voit Pitbull ultra sec, qui fait comprendre qu'il est déjà au poids pour les coqs bien avant l'heure de la pesée. De quoi alimenter l'idée de le voir descendre encore plus bas. "J’en veux plus, confirme-t-il. Je peux être champion dans d’autre organisations ou viser un titre dans une quatrième catégorie ici." Et selon lui, descendre de poids jusqu’à cette catégorie ne serait pas un problème.

"Je travaille avec les meilleurs physiologistes et mes pertes de poids sont parfaites. Je reste en-dessous de la limite des plumes sans passer par le bain chaud et on pense que la descente à 61 kilos pour le combat contre Pettis sera également facile. Donc pourquoi pas? La ceinture est là, on peut essayer de la prendre. Mais je reste concentré sur ce que j’ai à faire d’abord. Sergio est dangereux et je ne regarde pas après lui pour l’instant. J’ai déjà un gros challenge à relever. Mais si le passe, pourquoi ne pas viser ce titre des mouches?" Malgré déjà quarante combats pros de MMA au compteur, Pitbull a "encore beaucoup d’énergie" dans le réservoir. Et vu son talent dans la cage, il n’a pas fini d’écrire l’histoire du Bellator et de sa discipline.