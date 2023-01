Bellator: Barnaoui entamera le tournoi à un million contre Outlaw le 12 mai à Paris.

Après ses débuts au Bellator en octobre, Mansour Barnaoui a été intégré au tournoi World Grand Prix des poids légers de l’organisation américaine dans lequel il va pouvoir remporter le titre de champion et un million de dollars. Avec une entrée en lice prévue le 12 mai à Paris contre l’Américain Sidney Outlaw. Avant un possible combat pour le titre dès la demi-finale.

Il a patienté près de trois ans et demi avant de faire son retour dans une cage. Mais la patience lui a offert une superbe récompense. Après ses débuts au Bellator fin octobre, une victoire par soumission au deuxième round sur Adam Piccolotti, Mansour Barnaoui intègre le très attendu World Grand Prix des poids légers de l’organisation américaine. Un tournoi de huit combattants au casting cinq étoiles avec au bout un chèque d’un million de dollars pour le vainqueur et la possibilité de prendre la ceinture de champion... dès la demi-finale.

>> Suivez les soirées Bellator avec les offres RMC Sport

Pour ce gros talent du MMA français, qui combat sous les couleurs de la Tunisie, son pays de naissance, la quête d’or débutera le 12 mai à Paris (Accor Arena de Bercy) contre l’Américain Sidney Outlaw, adversaire expérimenté spécialiste de grappling mais pas le plus grand nom qui se dresse entre l’Afro-Samurai (l’un de ses deux surnoms avec Tarzan) et la victoire finale. Regarder les participants permet de comprendre une chose: ce World Grand Prix du Bellator sera bien l’un des gros événements de l’année 2023 sur la planète MMA.

Outre Outlaw et Barnaoui, qui connaît la musique d’un tournoi à gros enjeux pour avoir remporté celui déjà à un million de dollars du Road FC en 2019, il réunira l’actuel champion Usman Nurmagomedov, cousin de la légende Khabib, l’ancien champion Patricky "Pitbull" Freire, l’ancien champion des plumes et star de l’organisation AJ McKee, l’ancien champion des légers à l’UFC Benson Henderson mais aussi les très dangereux Tofiq Musayev (ancien champion du RIZIN) et Alexandr Shabliy. Ces deux derniers entameront les hostilités le 10 mars à San José, en Californie, lors du Bellator 292.

Une soirée qui verra également Nurmagomedov – qui défendra sa ceinture à chaque tour – croiser les mitaines avec Henderson pour un autre combat du premier tour. Selon le tableau dévoilé par le Bellator, le vainqueur de ce quart de finale affrontera ensuite en demie celui du combat entre Barnaoui et Outlaw. L'Afro-Samurai pourrait donc avoir une chance pour le titre dès son troisième combat dans l'organisation s'il s'impose.

Le dernier quart opposera McKee à Freire, un choc qui rappellera quelques souvenirs après les deux combats mémorables entre l’Américain et l’autre frère Freire, Patricio, pour le titre des plumes (une victoire chacun). On ne va pas se le cacher, on a très hâte de voir ça. D’autant que le talent de Barnaoui, énorme et rappelé au monde face à Piccolotti, peut laisser espérer de très grandes choses malgré la qualité de l’opposition. La route s’annonce périlleuse. Mais Mansour Barnaoui, qui n’a connu qu’une seule décision sur ses vingt victoires professionnelles (treize soumissions, six KO/TKO) a les qualités pour la transformer en chemin pavé d’or.