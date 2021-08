Bellator: à 46 ans, le Français Cheick Kongo fait craquer Kharitonov et continue à impressionner

À 46 ans, Cheick Kongo brille toujours. Le poids lourd français, tête d'affiche du Bellator 265, s’est imposé dans la nuit de vendredi à samedi, sur un étranglement dans le deuxième round face au Russe Sergueï Kharitonov.

L’âge ne semble pas avoir d’effet sur Cheick Kongo. À 46 ans, un an après son dernier combat, le Français s’est imposé face au poids lourds Sergueï Kharitonov, dans la nuit de vendredi à samedi. Il a soumis son adversaire par étranglement, le forçant à taper au sol pour signifier l’arrêt du combat, juste avant le buzzer marquant la fin du deuxième round. Avec cette victoire, il se rapproche un peu plus d’un combat pour le titre, qui serait une revanche face au champion brésilien Ryan Bader.

Avant d’arriver à placer ce mouvement victorieux, Kongo, qui était la tête d'affiche du Bellator 265, avait plutôt subi dans la cage du Sanford Pentagon de Sioux Falls, dans le South Dakota. Kharitonov avait globalement dominé le premier round, plaçant notamment un joli high kick à quelques secondes du buzzer, puis le début de seconde round. Mais le Français, n°3 dans sa catégorie s’est superbement repris pour marteler son adversaire et l’emmener au sol dans la dernière minute du round pour conclure.

Il veut sa revanche contre Bader

Le vétéran en est désormais à 13 victoires pour 3 défaites (et un no contest) au Bellator, ce qui fait de lui le poids lourds le plus victorieux de l’histoire de l’organisation et cimente un peu plus son statut de légende du MMA tricolore. Au total, c’est sa 31e victoire en carrière, sa première sur soumission depuis sept ans.

Une revanche contre Bader, objectif annoncé de Kongo, sentirait le soufre. Lors du précédent match pour la ceinture entre les deux hommes, en septembre 2019, le combat avait été arrêté dès le premier round à cause d’un eye poke (coup à l’œil) involontaire porté au visage du Français. Une décision controversée, qui l’avait privé de sa chance pour le titre, puisqu’un nouveau match entre les deux combattants n’avait pas été organisé dans la foulée, contrairement à ce qui se fait d’habitude. Avec la tête de Kharitonov à son tableau de chasse, il semble désormais en mesure de réclamer son dû.

