Bellator: l’énorme démonstration de "Cyborg" contre Smith

Cristiane "Cyborg" Justino n’a pas eu à forcer son talent pour battre Leslie Smith et garder son titre des plumes lors de l’événement Bellator 259 vendredi dans le Connecticut (Etats-Unis).

Pour ceux qui remettent en cause son statut de GOAT, Cristiane "Cyborg" Justino a à nouveau démontré qu’elle n’avait pas de rivale au Bellator 259 vendredi dans le Connecticut (Etats-Unis). La combattante brésilienne de 35 ans était beaucoup trop forte pour Leslie Smith, battue à neuf secondes de la fin du combat, au 5eme round. Malgré une belle résistance, l’Américaine (38 ans) n’a pas fait le poids. "Je l’avais déjà affrontée, je savais que ce serait dur, a déclaré "Cyborg" après sa victoire sur RMC Sport 2. C’est une grande combattante, je savais que j’allais faire un grand combat contre elle."

La GOAT du MMA féminin ?

Avec ce nouveau triomphe, Cris "Cyborg" signe la 20eme victoire par TKO de sa carrière. Première combattante à réaliser un "Grand Chelem" en MMA (championne dans quatre organisations différentes), elle conserve surtout son titre des plumes, ce qui ne manquera pas de relancer le débat sur le statut de GOAT du MMA féminin souvent associé à sa compatriote Amanda Nunes, championne des coqs et des plumes de l’UFC. "Je ne dis jamais que je suis la meilleure ou la GOAT, confiait "Cyborg" cette semaine au micro de RMC Sport. Je crois que c’est aux fans de décider et de le dire. Amanda est une super combattante. Certains pensent qu’elle est la GOAT, d’autres penseront que c’est moi. Ça dépend aussi depuis combien de temps ils suivent et connaissent le MMA. Ce qui compte, l’important, c’est que je donne mon meilleur. Et chaque fan peut décider qui est la GOAT dans son cœur."