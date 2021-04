Bellator256: Bader détruit Machida et prend sa revanche

Près de neuf ans après avoir perdu contre Lyoto Machida à l'UFC, Ryan Bader a finalement pris sa revanche dans le Main Event du Bellator 256, vendredi. Bader a battu Machida par décision unanime (49-46, 49-45, 49-45) se qualifiant ainsi pour les demi-finales du Tournoi Bellator lourds légers.

Ryan Bader (37 ans) a pris une revanche éclatante sur Lyoto "The Dragon" Machida (42 ans) à l’occasion du Bellator 256 la nuit dernière. Bader, champion poids lourds du Bellator, et il n’y a pas si longtemps double champion simultané (heavyweight, light heavyweight) - le premier à réaliser cet exploit au Bellator -, s’est imposé sur décision unanime (49-46, 49-45, 49-45) à l’issue des cinq rounds de ce combat qui marquait l’ouverture du Tournoi Light Heavyweights (lourds légers) regroupant tous les meilleurs combattants de la ligue dans la catégorie des moins de 93 kilos.

Bader n’avait rien pu faire lors de son premier combat face à Machida, qui s’était imposé grâce à son karaté (il est un expert du karaté Shotokan) et ses qualités de déplacement, il y a neuf ans. Ancien de l'UFC, qu'il avait quitté sur une série de victoires, le Brésilien s’est encore servi de sa mobilité et de son excellente gestion de la distance pour annihiler le travail de Bader dans le 1er round. Lassé de ce travail à distance, l’Américain s’est fait surprendre par deux coups de genou à la tête sur une accélération soudaine de Machida qui n’a pas hésité à rentrer lorsqu’une ouverture se présentait.

Le calvaire de Machida dans le 3e round

Le combat a changé de physionomie à partir du 2e round avec une première amenée au sol de Ryan Bader suivi d’un travail en ground and pound (coups de poings ou coude sur un adversaire au sol). Machida tenait cette fois, Bader ne parvenant pas à cadrer suffisamment bien son adversaire pour combler l’écart, mais le travail de sape de l’Américain n’allait pas tarder à porter ses fruits. Et l’affrontement à virer au calvaire pour Machida, mis au supplice. Bader, qui avait jusque-là des problèmes avec les déplacements de Machida, est enfin parvenu à rentrer avec les poings pour emmener son adversaire au sol, et lui faire très mal.

Le combat avançant en même temps que la fatigue commençait à se faire ressentir, et la pression à se faire de plus en plus pressante, Machida perdait en mobilité et se trouvait plus exposé au sol. Le Brésilien était même dominé debout dans le 4e round, confirmant l’inquiétude née de la fin de la précédente reprise. Le combat aurait d’ailleurs pu se terminer là, mais il y a bien eu une cinquième et dernière reprise, elle aussi à sens unique. Ryan Bader, actuel détenteur de la ceinture des poids lourds affrontera en demi-finale le vainqueur du duel entre Corey Anderson et Dovletdzhan Yagshimuradov.