Billetterie UFC Paris 2023 : où trouver les dernières places pour voir Gane vs Spivac ?

C’est l’un des évènements sportifs les plus attendus de la rentrée. A l’Accor Arena, Cyril Gane s’en va défier Serghei Spivac. Découvrons ensemble comment dénicher les dernières places pour le combat.

Ce week-end, l’UFC Paris revient pour la deuxième édition.

Après une franche réussite lors du premier UFC Paris et déjà une victoire de Cyril Gane face à Tai Tuivasa, la plus prestigieuse organisation de combats mixtes au monde met à nouveau le cap sur la capitale française avec une carte aux allures bleu, blanc, rouge et pas moins de 11 français au programme, que ce soit sur la carte préliminaire comme sur la carte principale. Outre le combat de Cyril Gane, les spectateurs français pourront retrouver la française Manon Fiorot qui sera opposée à l’américaine Rose Namajunas, légende de ce sport.



Où trouver les dernières places de l'UFC Paris 2 pour voir Gane vs Spivac ?

Pour dénicher les dernières places disponibles pour cet UFC Paris 2, il faudra vraisemblablement passer par une agence de voyage officielle et agréée par l’UFC, à l’instar de Groupe Couleur qui propose actuellement des packages incluant des places pour cette soirée UFC avec des nuits d’hôtel. A noter que vous pourrez aussi opter pour une option transport au départ de votre ville pour venir assister au show que tout le monde attend. Vous pouvez également opter pour les places sur le site de l’Accor Arena mais difficile de trouver une place à côté si vous êtes plusieurs. Vous avez également la possibilité de prendre sur le site On Location pour une place VIP, mais les places sont à plus de 1000€.

Si vous optez pour les places proposées par le Groupe Couleur, il est possible de choisir pour un hôtel 3 ou 4 étoiles mais aussi pour une auberge de jeunesse. Pour que votre séjour soit aussi personnalisé que possible, les agences de voyage proposent aussi très souvent une prolongation possible de votre séjour pour un ou quelques jours.

A l’approche du combat, les billetteries pourraient aussi remettre en vente quelques places, il est donc opportun de garder un œil sur la billetterie de l’Accor Arena.

UFC Paris 2023 : tout savoir sur l'événement du 2 septembre !

Après le succès de l’UFC Paris l’an dernier et l’ambiance mise par les spectateurs de l’enceinte parisienne, il était évident que l’UFC reviendrait à Paris. Il y a quelques mois, la date du 2 septembre a donc été retenue pour tenir le deuxième rassemblement UFC de l’histoire dans la capitale française. Comme c’était le cas lors du premier UFC, de nombreux combattants français seront au programme. Si les deux affiches les plus attendues des spectateurs et des téléspectateurs mettront aux prises Cyril Gane et Serghei Spivac dans la catégorie des poids lourds et Manon Fiorot à Rose Namajunas dans la catégorie des poids mouches féminins, d’autres affiches promettent aussi. Et notamment celle qui mettra aux prises l’ancien militaire Benoît Saint Denis face à Thiago Moises. Dans la catégorie des poids lourds-légers, Volkan Oezdemir et son bilan de 18 victoires pour 7 défaites s’en va défier Bogdan Guskov qui affiche 14 victoires pour 2 revers en professionnel. Sur la carte principale, Yanis Ghemmouri (12 victoires pour une défaite) affronte Caolan Loughran, encore invaincu en huit combats dans la catégorie des poids coqs. Malheureusement pour eux, les combattants Taylor Lapilus et William Gomis ont tous les deux connu une grande désillusion avec l’annulation de leurs combats.

Pour celles et ceux qui n’ont pas réussi à obtenir des places pour cet UFC Paris, sachez qu’il est possible de suivre les combats depuis votre salon, la soirée étant à nouveau retransmise par RMC Sport 2. Les combats de la carte principale démarreront à partir de 21 heures sur la chaîne. A noter que les trois derniers combats de la carte principale, c’est-à-dire le combat entre Benoît Saint Denis et Thiago Moises mais aussi les deux combats principaux (Fiorot – Namajunas et Gane – Spivac) seront aussi proposés en clair sur la chaîne RMC Découverte et sur RMC BFM Play, le canal 24 de la TNT. L’heure de la prise d’antenne pour les trois derniers combats dépendra surtout de l’issue des combats précédents.

