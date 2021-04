Boxe-MMA: Ngannou a "la conviction" que son combat contre Fury va arriver

Francis Ngannou s’est prononcé ce lundi sur l’éventualité d’affronter Tyson Fury dans un combat de boxe spectaculaire. Le champion de MMA, roi des lourds de l’UFC, souhaite parvenir à un accord avec le boxeur britannique.

Francis Ngannou est devenu le champion des poids-lourds de l’UFC après sa superbe victoire face à Stipe Miocic le 28 mars à Las Vegas. Combattant vedette de l’organisation nord-américaine, le Camerounais a également confirmé son statut de star du sport mondial et se verrait bien en profiter pour affronter Tyson Fury dans un combat de boxe. Interrogé sur l’éventualité de prendre place dans un ring de boxe face au champion linéaire des poids lourds, Ngannou se veut confiant.

"Oui. Bien entendu. L’année passée, on s’était déjà chauffés sur les réseaux. C’est quelque chose qui va se faire, a assuré le roi des poids lourds de l’UFC dans un entretien pour le journal L’Equipe. Comment vous l’expliquez? Ce serait génial, super! J’ai la conviction que cela va arriver. Je vais trouver un moyen que cela se fasse. On a une petite histoire tous les deux. Et Mike Tyson m’a dit qu’il serait dans mon coin si ce combat se fait."

La puissance de Ngannou face à la maestria de Fury

Proche de "Iron Mike", Francis Ngannou espère ainsi faire parler ses qualités de puncheur et sa droite dévastatrice pour faire chuter l’actuel champion WBC des poids lourds. Mais attention, face au "Gypsy King", la puissance du champion de l’UFC ne devrait pas suffire tant le Britannique semble insaisissable dans un ring.

La victoire de Floyd Mayweather face à Conor McGregor dans le précédent combat entre une star de la boxe et une autre issue du MMA avait aussi confirmé qu’il était difficile de passer de l’octogone à un ring classique. Mais après avoir soumis l’UFC à la force de ses poings, Francis Ngannou compte bien en faire autant avec Tyson Fury.

>> L'UFC, c'est en exclusivité sur RMC Sport 1