Boxe: Stevenson, Haney, Lomachenko… Quels prochains défis pour Gervonta Davis?

Vainqueur de Ryan Garcia sur KO ce week-end à Las Vegas, Gervonta Davis a confirmé qu’il faisait bien partie des meilleurs boxeurs au monde toutes catégories confondues. Toujours invaincu, l’Américain va désormais pouvoir se tourner vers de nouveaux défis. Avec trois noms qui font saliver toute la planète boxe.

Une démonstration de boxe et de supériorité. Comme attendu par les spécialistes, Gervonta Davis était trop fort pour Ryan Garcia. En infligeant à son rival sa première défaite chez les pros avec un KO suite à un terrible coup au foie dans la septième reprise, "Tank" a confirmé sa place parmi les meilleurs boxeurs de la planète toutes catégories confondues. Le tout en signant une splendide symphonie technique. Toujours invaincu, l’Américain peut désormais se tourner vers l’avenir.

Avec une question. Quels prochains défis pour le champion WBA "régulier" des légers, ceinture qui n’était pas en jeu dans le choc face à Garcia la limite de poids était supérieure à celle de cette catégorie? Après ce premier combat entre membres des "Five Kings" des légers, liste référence aux "Four Kings" des années 80 (Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, Tommy Hearns, Roberto Durant), on souhaite forcément le voir face aux trois autres. Pour autant de perspectives qui donnent très envie.

Devin Haney (24 ans; 29-0, 15 KO; Etats-Unis)

Il est le champion unifié de la catégorie. Depuis sa victoire sur George Kambosos Jr en Australie en juin dernier (confirmée dans un deuxième combat quelques mois plus tard), Devin Haney possède les titres WBC-IBF-WBA-WBO-The Ring des légers. Qu’il remet en jeu le 20 mai à Las Vegas contre Vasiliy Lomachenko. S’il s’impose dans ce choc des techniciens, "The Dream" pourrait ensuite se tourner vers Davis, son challenger logique pour la WBA, à qui il a ouvert la porte après sa victoire sur Garcia. "Tank" lui a répondu de d’abord se concentrer sur son combat à venir. Mais personne ne dirait non à un choc entre les deux invaincus américains. Entre la patience et le côté stratégique de Haney, maître du jab et de la construction des victoires rounds après round, et la puissance et le dynamisme de Davis, ce duel serait hyper intriguant.

Vasiliy Lomachenko (35 ans; 17-2, 11 KO; Ukraine)

Il s’était loupé pour l’unification des légers face à Teofimo Lopez. Mais il a une nouvelle chance face à Devin Haney. Magicien des rings, Vasiliy Lomachenko se dresse devant le Graal annoncé de sa carrière pro: détenir toutes les ceintures d’une catégorie. La mission de sera pas simple pour "The Matrix", qui est plus un plume ou un super-plume qu’un léger niveau gabarit. Mais la science technique et l’intelligence de combat de l’ancien double champion olympique interdisent de sous-estimer sa capacité à battre l’Américain. S’il devient champion, et sans doute s’il confirme ensuite lors d’une nouvelle revanche, le numéro 1 des classements WBC et WBO serait sans doute partant pour s’offrir un défi de feu face à Davis.

Beaucoup rêvent de ce combat depuis des années et Floyd Mayweather, ancien promoteur de "Tank", a souvent répété que son poulain allait bientôt être prêt à relever le gant. Le moment semble arrivé. Et il ne faut pas trop attendre. A trente-cinq ans et avec près de 420 combats au compteur entre les amateurs et les professionnels, sans oublier son implication dans le conflit dans son pays depuis plus d’an an, Lomachenko n’a peut-être plus beaucoup de temps devant lui. Mais tout le milieu serait déçu s’il prend sa retraite sans jamais faire face à Davis entre les cordes pour un combat qui fait saliver tant les deux présentent de multiples qualités pugilistiques.

Shakur Stevenson (25 ans; 20-0, 10 KO; Etats-Unis)

Il est peut-être LE nom qui fait le plus saliver quand on imagine les futurs combats de Davis. Médaillé de bronze olympique à Rio en 2016, champion du monde chez les plumes et les super-plumes, Shakur Stevenson est un des plus grands talents de la boxe actuelle. Et il vient de débarquer chez les légers. Pour son premier combat dans cette division, l’Américain a livré une démonstration de noble art face au Japonais Shuichiro Yoshino, alors membre du top 10 de la catégorie pour le magazine de référence The Ring, arrêté par l’arbitre à la sixième reprise pour éviter de se faire encore plus malmener qu’il ne l’avait été jusque-là.

Superbe défenseur, ultra efficace en contre et dans son jeu de jambes, complet, Stevenson peut embêter n’importe qui chez les légers. Les différentes organisations ne s’y sont pas trompées: Stevenson apparaît en deuxième position du classement WBO, troisième pour la WBC, quatrième pour l’IBF et cinquième du côté de la WBA. Et The Ring l’a déjà placé au cinquième rang de son classement. Hyper attendu face aux autres cracks de la catégorie, beaucoup l’imaginent porter une voire plusieurs ceintures très vite. Le voir contre Haney ou Lomachenko est un rêve pour mordus de boxe. Et peut-être encore plus face à Gervonta Davis dans ce qui pourrait être le choc pour désigner le meilleur boxeur américain de moins de trente ans (et peut-être tout court).