Cage Warriors 153 : Morgan Charrière vs Pedro Souza : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le combat ?

Ce week-end, le Cage Warriors est de retour. Et parmi les combats au programme, Morgan Charrière s’en va défier Pedro Souza. Découvrons comment suivre le combat en direct.

Ce samedi soir, le Cage Warriors revient à Dublin et sur les écrans des fans de sports de combat.

Pour cette nouvelle carte de l’évènement, le français Morgan Charrière “The Last Pirate” va donc en découdre avec le brésilien Pedro Souza dans la catégorie des moins de 65 kilos. Au classement mondial, les deux hommes sont dans un mouchoir de poche puisque le français est annoncé comme 45ème mondial de la catégorie quand le brésilien est lui 53ème. Malgré son plus jeune âge, 27 ans contre 34 à son adversaire, le combattant français affiche une plus grande expérience avec 27 combats disputés contre 22 pour Pedro Souza. Sur ces 27 combats, Morgan Charrière affiche un bilan de 17 victoires, 9 défaites et un nul. En face, le bilan est plus positif au ratio pour le brésilien avec 18 victoires pour 4 défaites. Lors de leurs défaites, les deux hommes vont souvent à la décision. Le combattant français est un habitué des KO puisque tout au long de sa carrière, il a réussi à terminer près de la moitié (8/17) de ses combats de la sorte. Côté brésilien, la soumission est le type de victoire le plus fréquent avec 12 de ses 18 victoires acquises de la sorte.

Morgan Charrière vs Pedro Souza : à quelle heure ?

Si vous souhaitez suivre ce combat en direct entre Morgan Charrière et Pedro Souza, rendez-vous est pris ce samedi dès 20 heures 30 sur la chaîne RMC Sport 2. Pour ce nouveau week-end de combats, le groupe RMC Sport propose son pass combat. Pour un prix de 10 euros, vous pourrez accéder à ce fight en direct mais également le retrouver en replay tout au long du week-end. Le pass combat est une offre évidemment accessible sans engagement de durée.

