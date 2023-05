Cage Warriors 154 : Dylan Hazan vs Caolan Loughran : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le combat ?

Ce week-end marque le retour du Cage Warriors. Parmi les combats à la carte, Dylan Hazan défie Caolan Loughran. Zoom sur l’heure et la chaîne de diffusion de ce combat dans cet article.

Lors de ce Cage Warriors 154, le main event de la soirée opposera l’italien Dylan Hazan à l’irlandais Caolan Loughran, deux combattants encore invaincus dans l’octogone en professionnel.

En 9 combats, Dylan Hazan affiche une carte parfaite de 9 victoires dont 5 victoires sur TKO. Pour son adversaire du soir, c’est aussi un sans faute avec 7 victoires en autant de combats dont 4 sur KO / TKO. Pour les deux combattants, il s’agit de leur premier combat de l’année 2023. Lors de son dernier duel à l’occasion du Cage Warriors 144, Dylan Hazan était venu à bout de Jefferson Machado de Fillipis dès le premier round. De son côté, Caolan « The Don » Loughran a eu besoin d’un round supplémentaire pour mettre KO l’anglais Luke Shanks. Si les deux hommes sont invaincus en combat professionnel, Caolan Loughran a déjà connu la défaite en tant qu’amateur, à deux reprises en 2017 et 2018. Pour son seul combat chez les amateurs, Dylan Hazan avait quant à lui connu la victoire. C’était en 2018 face au combattant roumain Stefan Istoc qui n’a pas percé au niveau professionnel. Pour suivre ce combat pour la ceinture des poids coqs de l’organisation, restez bien avec nous, on vous détaille tout sur l’heure et la diffusion du combat.

Dylan Hazan vs Caolan Loughran : à quelle heure ?

Cette carte principale du Cage Warriors 154 est à suivre ce samedi 6 mai dès 20 heures 30 depuis la chaîne RMC Sport 2. Si vous n’êtes pas encore abonné à RMC Sport, sachez que le groupe propose une offre exclusive pour ce combat avec un pass qui fonctionne selon le même principe que le « pay per view » américain. Pour 10 euros, vous pourrez accéder à ce combat et ceux d’autres organisations, tout au long du week-end. Que ce soit en live comme en replay.

