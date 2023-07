Cage Warriors 157 : Morgan Charrière – Diego Silva : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le combat ?

Ce vendredi marque le retour du Cage Warriors. Pour le CW157, Morgan Charrière défie Diego Silva. Ici, on vous dit tout pour suivre le combat en direct et dans les meilleures conditions.

Pour le Cage Warriors 157, Morgan Charrière défie Diego Silva dans la catégorie des moins de 66 kilos. Avant ce combat, Morgan Charrière affiche un bilan de 18 victoires, 9 défaites et un match nul en 28 combats professionnels.

Regardez le choc ! Profitez du Pass Combat Regardez le match de Cage Warriors 157 grâce au Pass Combat ! J'en profite

En face, le brésilien Diego Silva, qui vient de la catégorie inférieure, affiche à peu près le même ratio. En 24 combats professionnels, il a connu la victoire à 16 reprises pour 8 défaites. Habitué des KO, le combattant français aussi surnommé « The Last Pirate » a remporté la moitié de ses victoires par ce biais. Si l’on se penche du côté du brésilien, bien moins habitué au KO (2 victoires sur KO sur ses 16 combats gagnés), les victoires se dessinent souvent à la décision ou par soumission. Au classement mondial, le français est légèrement en avance par rapport à son adversaire dans la catégorie. Avant ce combat, Charrière est cinquante-troisième mondial quand son adversaire s’affiche vingt places plus bas. Légèrement favori pour les bookmakers, le français pourrait continuer son ascension, lui qui n’est âgé que de 27 ans. Dans le paragraphe suivant, on vous détaille l’ensemble des éléments nécessaires pour suivre ce combat de MMA en direct dans la catégorie des moins de 66 kilos.

Morgan Charrière – Diego Silva : à quelle heure voir le match de Cage Warriors 157 ?

Le duel du Cage Warriors 157 entre Morgan Charrière et Diego Silva est à suivre ce vendredi dès 20 heures 30 sur la chaîne RMC Sport 2. Pour l’occasion, le groupe propose son offre « Pass combat » pour un prix attractif de 10 euros. Sans engagement de durée, cet abonnement vous permet de suivre le combat en direct ou en différé. Et ce, tout au long du week-end.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.