Cage Warriors: la victoire autoritaire de Morgan Charrière, sur TKO après arrêt du médecin

De retour lors du Cage Warriors 153, samedi soir à Dublin, le Français Morgan Charrière a martyrisé son adversaire brésilien Pedro Souza en ground and pound, forçant le médecin à arrêter le combat à la fin du 1er round.

Cette fois, pas de débat, pas de regret, mais une démonstration de force. Après une année 2021 compliquée, une victoire en demi-teinte contre Daniel Bazant en novembre 2022, et comme souvent avec lui, une certaine "poisse" et de nombreux contretemps, le Français Morgan Charrière a signé une victoire fracassante samedi soir, lors du Cage Warriors 153 à Dublin.

Opposé au Brésilien Pedro Souza en -68kg, "The Last Pirate" s'est imposé sur TKO - par arrêt du médecin - au terme du 1er round.

Un ground and pound dévastateur

Pris dans le dos en début de combat, Charrière n'a pas paniqué, a défendu sa position, et réagi... avec violence. Au-dessus de son adversaire dans la dernière minute de la première reprise, le Français a fait un gros travail en ground and pound, notamment avec des coups de coude, ouvrant au visage Souza. Et le poussant donc à ne pas reprendre le combat pour le deuxième round.

Plus tôt dans la soirée, les deux autres Français engagés l'ont aussi emporté. Nicolas Leblond a batu l'Irlandais Ryan Curtis sur "bulldog choke" au 1er round, et Benoit Blanc a lui fait taper un autre Irlandais, Taka Mhandu, également au 1er round.