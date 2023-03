Diffusion UFC 285 : Jon Jones VS Ciryl Gane : Où voir le match de MMA ?

C’est le choc événement à ne surtout pas manquer ce week-end ! Ciryl Gane affronte Jon Jones pour le titre de champion. Ici, on vous dit où voir le match de MMA Jon Jones – Ciryl Gane !

Depuis le départ de Francis Ngannou, la place de champion de la catégorie poids lourds est vacante. C’est pourquoi l’UFC a organisé un combat pour la ceinture, entre Ciryl Gane et Jon Jones. Le Français participe à son deuxième combat pour le titre.

Offre RMC Sport Regardez le match ! Profitez de l'offre RMC Sport pour voir le match d'UFC ! J'en profite

En effet, en janvier 2022, “Bon enfant” avait défié Francis Ngannou, mais le Camerounais s’était alors imposé par décision unanime. En face, l’Américain n’a pas connu de défaite depuis 2009. Jon Jones a donc l’opportunité d'ajouter un nouveau titre à son palmarès. Découvrez ici où regarder la diffusion du match de MMA Jon Jones – Ciryl Gane !

Combat UFC 285 Jones – Gane : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La rencontre de l’UFC 285 entre Jon Jones et Ciryl Gane est diffusée ce dimanche sur RMC Sport. Dès 2 heures, la chaîne RMC SPORT 2 retransmet les combats de la carte préliminaire, avant de laisser la place à la main card et au choc Jones - Gane, à partir de 4 heures. Vous pouvez regarder les matchs de l’UFC 285 en souscrivant l’offre RMC Sport 100 % digitale au prix de 19 euros par mois avec engagement de 12 mois, ou 25 euros par mois sans engagement. En plus, si vous êtes client SFR, vous profitez d’une réduction de 10 euros ! Par ailleurs, RMC Sport propose à tous les amateurs de sports de combat des émissions, des bonus et des débats exclusifs. Enfin, vous retrouvez les plus belles affiches des organisations de boxe, sur l’écran de votre choix, et via l’application RMC Sport.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.