EN DIRECT - UFC 286: suivez en live la soirée à Londres avec Edwards-Usman et Gaethje-Fiziev

De l'UFC en prime time, sans être obligé de mettre son réveil aux aurores, on ne va pas bouder notre plaisir, encore plus quand on regarde la carte de ce sublime UFC 286, deux semaines après un intense mais un peu court Gane-Jones. Tous les regards sont bien sûr rivés vers le main event, le troisième affrontement entre Leon Edwards et Kamaru Usman pour la ceinture des poids mi-moyens.

Usman avait gagné le premier combat et largement dominé le deuxième avant de se faire éteindre sur un headshot aussi surprenant qu'efficace.

La tension était d'ailleurs toujours là jeudi en conférence de presse entre les deux combattants.

Début de la carte à 20h30 sur RMC Sport 2, avec, en plus de Edwards-Usman, un Gaethje-Fiziev qui promet beaucoup.