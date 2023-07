EN DIRECT - UFC Londres: le Français Fares Ziam défie Herbert, Aspinal veut flamber devant ses fans

Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le direct commenté de cette soirée UFC. À Londres, plusieurs combats à la carte, avec le Français Fares Ziam qui combattera Jai Herbert. Le main event sera le duel entre Tom Aspinall et Marcin Tybura.

Début de la carte principale à 21h sur RMC Sport 2.

