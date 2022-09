Gane révèle s'être fracturé une côte trois semaines avant l'UFC Paris et sa victoire contre Tuisova

Après sa brillante victoire par KO à la troisième reprise sur Tai Tuisova, à l'UFC Paris ce samedi, Ciryl Gane s'est confié sur RMC Sport. Le Français a révélé s'être brisé une côte trois semaines plus tôt.

Dire que l'événement a failli ne pas avoir lieu. Mais il fallait plus qu'une blessure pour empêcher Ciryl Gane de participer au premier UFC organisé à Paris - et même en France - ce samedi. Après sa victoire splendide contre Tai Tuivasa par KO à la troisième reprise, le Français a confié à RMC Sport avoir failli ne pas être en mesure de s'aligner pour le main event.

"C'était impossible d'annuler le combat"

"Comme scénario, ça ne pouvait pas être mieux. Et je vais vous lâcher une petite info: j'ai cassé ma côte, ma cote était fracturée... il y a un peu plus de trois semaines. J'ai combattu. C'était impossible d'annuler le combat à cause de ça (l'ambiance)", explique "Bon Gamin". L'ambiance était dingue en effet à Bercy.

"Je n'ai pas pu m'entraîner pendant une dizaine de jours, poursuit Ciryl Gane. On a repris les entraînements il y a deux semaines. On est retournés au sparring dur mais on avait peur que ça re-pète parce que ce n'était pas fixé. Je ne sais même pas si c'est encore bien fixé en fait parce qu'on dit qu'il faut entre quatre et six semaines, ça fait à peine quatre semaines. Et vu que je me suis entraîné et à peine reposé, je ne sais pas."

A propos de l'ambiance, le Français est conquis: "J'ai entendu la Marseillaise et les 'Ciryl! Ciryl!', ça sonnait très très fort au début du combat. Franchement ça fait chaud au coeur. Je suis trop heureux, content d'avoir apporté un scénario avec plein de rebondissements, j'espère qu'ils ont vibré dans le public. Et le principal, c'est la victoire." Soirée parfaite donc. De quoi oublier un peu la douleur.