Hexagone MMA 2: déception pour Lucie Bertaud, finaliste de Koh-Lanta, battue par TKO

Alors qu’elle menait le combat face à la Vénézuélienne Karla Benitez, la combattante française Lucie Bertaud, finaliste de Koh-Lanta, s’est inclinée par TKO samedi lors l’événement Hexagone MMA 2 au Zénith de Paris.

Un coup de coude fatal. Et un œuf énorme sous l’œil droit. Pas de victoire pour Lucie Bertaud pour son grand retour dans la cage. Plus d’un an après son dernier combat, la Française était très attendue face à la Vénézuélienne Karla Benitez samedi au Zénith de Paris pour l’événement Hexagone MMA 2. Mais si elle a bien mené les débats, elle s’est fait surprendre par une adversaire plus expérimentée qui comptait 35 combats en MMA (19-15-1) et encore plus en boxe thaï.

Battue par TKO sur un coup de coude terrible, Lucie Bertaud accusait le coup après sa défaite : "Elle a eu la bonne stratégie, a commenté à chaud la finaliste de Koh Lanta en direct sur RMC Sport 1. Normalement ma force c’est le "cage control". Elle a réussi à la gérer parfaitement. C’est lié à son expérience. Elle a 35 combats, j’en ai cinq. Trente combats de différence, c’est ambitieux comme challenge. Mais j’y croyais. Elle m’a prise là où j’étais forte, au "cage control." J’ai vite compris qu’il fallait que je ne fasse que de le boxe avec elle. Ça a bien marché mais au bout d’un moment mon œil a commencé à se fermer. Je ne voyais que d’un œil, c’était un peu chiant."

Applaudie par ses fans, notamment ses anciens partenaires de Koh Lanta, la combattante, très émue, a tenu à les remercier chaleureusment dans l'octogone : "Merci à tous de votre soutien dans la victoire comme dans la défaite. J’aurais voulu vous rendre beaucoup plus fière, j’avais beaucoup de pression. Je vous aime beaucoup."

Dans le main event, le Français Karl Amassou est devenu champion du monde Hexagone MMA après une énorme soumission sur Andre Santo au premier round.