Hexagone MMA 2: le Zénith de Paris va vibrer avec Amoussou et Bertaud au programme

Pour sa deuxième carte depuis sa création, l’organisation française Hexagone MMA propose une soirée de gala ce samedi soir au Zénith de Paris. Avec au programme, entre autres, l’expérimenté ancien champion du Cage Warriors, Karl Amoussou, et la combattante-journaliste finaliste du dernier Koh Lanta, Lucie Bertaud.

Le MMA français attend toujours la venue de la grande UFC sur son sol. Mais la discipline a déjà de quoi passer de très belles soirées à domicile. A commencer par Hexagone MMA. Promotion française, Hexagone propose sa deuxième soirée hexagonale ce samedi soir (20h30) au Zénith de Paris. Au programme? Une carte avec six combats, avec à chaque fois un représentant tricolore, dont deux principaux très attendus.

>> Pour acheter des places pour l'événement Hexagone MMA 2, c'est par ici

Le co-main event verra le retour de Lucie Bertaud après plus d’un an d’absence. Combattante multi-disciplines, avec un passé dans la boxe amateur (cinq fois championne de France et championne d’Europe) mais aussi dans le kickboxing (championne de France) et le sambo (championne de France aussi), la vice-championne du monde amateur de MMA 2015 a profité de ses quelques mois loin de la cage pour s’offrir une aventure unique qui lui a apporté un coup de projecteur médiatique et un booster de notoriété : la jeune femme qui est également journaliste a participé à la dernière édition de la célèbre émission de télé Koh Lanta, durant laquelle elle a terminé finaliste.

Pour son retour aux affaires, celle qui reste sur deux victoires – la première dans l’organisation UAE Warriors, la seconde lors du premier événement du Bellator à Paris en octobre 2020 – mais n’a combattu que deux fois en deux ans (3-2 en carrière) sera en quête d’une nouvelle victoire et cherchera à faire le spectacle face à l’expérimentée Vénézuélienne Karla Benitez, qui compte plus de trente combats en MMA professionnel (19-15-1) et encore plus en boxe thaï, dans un combat effectué à -57 kilos.

>> Suivez Hexagone MMA 2 et les plus belles soirées de MMA (UFC, Bellator, PFL) avec les offres RMC Sport

Dans le main event, ou combat principal en français, le public parisien pourra voir à l’œuvre un des grands noms de l’histoire du MMA français, Karl Amoussou. Petit frère de Bertrand, ancien judoka de haut niveau qui a grandement contribué à la légalisation du MMA dans nos frontières et seul et unique représentant français vainqueur d’un combat dans la mythique organisation Pride FC, Karl vient lui aussi du judo et a commencé sa carrière en MMA il y a plus de quinze ans, en 2006, avant de bourlinguer à travers le monde pour combattre à une époque où il lui était impossible de le faire chez lui.

Passé par les organisations Strikeforce, DREAM, M-1 Global, Pancrase, Bellator et Cage Warriors, entre autres, "Psycho" (son surnom) a récolté quelques lauriers sur une route parsemée de 37 combats (26-9): vainqueur du tournoi welters du Bellator en 2012, avant d’être battu par Ben Askren pour le titre début 2013, et champion des welters du Cage Warriors en 2017. Et à 35 ans, le parcours de cet ancien policier de la BAC qui a tout plaqué pour se consacrer à sa carrière de combattant est loin d’être terminé.

Touché par deux ruptures du tendon d’Achille, Karl Amoussou a passé trois ans sans combattre avant de faire son retour en mai dernier pour le premier événement de l’organisation Soko FC, au Luxembourg, où il avait remporté son combat par TKO au premier round. Avant de s'offrir une nouvelle victoire pour la première soirée Hexagone MMA en juillet suite à une disqualification de son adversaire Vitold Jagelo. Et cette fois, c’est une nouvelle ceinture que le Français va tenter d’aller chercher. Opposé lors de cet événement Hexagone MMA 2 au Brésilien Andre Ricardo Chaves Santos (10-4, 30 ans), ancien participant à la quatrième édition du TUF Brazil organisé par l’UFC, Karl Amoussou a l’occasion de devenir le premier champion du monde Hexagone MMA des welters (-77 kilos) puisque ce titre sera en jeu au Zénith.

De quoi lui apporter un surplus de motivation même si cette dernière est déjà là pour celui qui évoque "un feu intérieur toujours brûlant" et son envie d'aller chercher cette ceinture "devant (s)a femme et (s)a fille". Dans les autres combats de la carte, l’ancienne championne de France de judo, lutte libre et sambo Laetitia Blot sera opposée à la Lituanienne Ernesta Kareckaite chez les -57 kilos, Gregory Babene fera face à l’Ukrainien Konstantin Linnik chez les moyens (-84 kilos), William Gomis se confrontera au Togolais Baba Adjombé (ancien champion des welters de l’organisation Ultimax) chez les légers (-70 kilos) alors qu’un combat poids lourd opposera Damien Losco au Sénégalais Mamadou Lamine Sene. Rendez-vous au Zénith pour une soirée de gala qui s’annonce explosive.