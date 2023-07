Hexagone MMA: un combattant se fait casser le bras après une impressionnante soumission

Matthieu Moya a battu Yassin Chtatou ce vendredi soir lors de l’Hexagone MMA 10 (sur RMC Sport 2). Le combat a été arrêté par l’arbitre après une soumission qui causé à Chtatou une fracture du bras.

Le bras de Yassin Chtatou n’a pas tenu le choc. Opposé à Matthieu Moya ce vendredi soir lors de l’Hexagone MMA 10 (sur RMC Sport 2), le combattant s’est incliné sur décision de l’arbitre après une soumission de son adversaire au premier round.

"On fait un sport de chien"

Et pour cause: lors ce combat organisé dans le Théâtre antique d’Orange, la clef de bras en extension réalisée par Moya a fini… par casser le bras de son adversaire. Chtatou a immédiatement été pris en charge par le personnel médical et s’est rapidement relevé.

Yassin Chtatou se fait casser le bras par Matthieu Moya après une soumission à l'Hexagone MMA 10, le 28/07/2023 © RMC Sport

"Il fallait que je finisse tôt car c’est un bourbier, c’est un p**** de bagarreur. Il fallait que termine au premier round. Je lui souhaite un bon rétablissement. On fait un sport de chien", a réagi Moya au micro de RMC Sport après le combat.