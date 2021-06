Hexagone MMA1 en Live: Les places en vente

Grande soirée de MMA vendredi 9 juilelt à 20h30 à Paris la Défense Arena.

Un championnat du monde, six combats (dont deux féminins), 2h30 de show, belle soirée de MMA vendredi 9 juillet à partir de 20h30 dans la salle prestigieuse de la Paris La Défense Arena. Les billets sont en vente ici.

La carte vient d'être dévoilée. En main event, le championnat du monde (-77kg) entre Gaël Grimaud (20-7) et le Portugais Falco Neto, (11-11). Star française de MMA, ancien champion du monde Cage Warriors, le Réunionnais est l’un des très rares combattants français à avoir gagné une ceinture dans une promotion de renommée mondiale.

En co-main event (-78.5kg), le Français Karl Amoussou (25-9-2) affronte le Lituanien Vitoldas Jagelo (7-1, 2 no contest). Karl Amoussou est ancien champion du monde Cage Warriors, vainqueur du tournoi Bellator 72 en 2012.

Parmi les autres combats, un beau duel franco-français entre Flore Hani (3-1) et Stéphanie Page (5-1). La Tahitienne Flore Hani s’entraine aux USA. L’ancienne boxeuse a déjà combattu dans des promotions réputées aux Etats-Unis (Invicta, LFA), Son objectif ? L’UFC en 2022. Stéphanie Page vient de Nouvelle-Calédonie. C'st la meilleure combattante française actuelle. Cinq victoires consécutives ont permis à la Kanak de devenir double Championne (-57kg et -61kg) en 2018 et 2019.