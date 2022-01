"Je t’affronterai sur un ring, dans un octogone ou une cabine téléphonique", Ngannou se chauffe avec Fury

A deux grosses semaines de son combat dantesque contre Ciryl Gane pour le titre de champion du monde UFC poids lourds (le 23 janvier sur RMC Sport 2), Francis Ngannou a été défié par la légende anglaise de la boxe, Tyson Fury. S’en est suivi un échange savoureux entre les deux combattants sur les réseaux.

Francis Ngannou est décidément au cœur de toutes les attentions en ce début d’année. En pleine préparation de son combat de titans contre le Français Ciryl Gane pour le titre de champion du monde UFC des lourds (dans la nuit du 22 au 23 janvier en exclusivité sur RMC Sport 2), le Camerounais de 35 ans pourrait-il se diriger vers un prochain affrontement d’anthologie dans les mois qui viennent?

Jeudi sur les réseaux sociaux, l’actuel champion du monde UFC a ainsi été apostrophé par le meilleur boxeur des lourds actuel, Tyson Fury, sur les réseaux sociaux. Qui a demandé à ses suiveurs sur Twitter s’ils voulaient le voir affronter la "bête" Ngannou "avec des règles de boxe et des gants UFC".

"Des règles MMA avec des gants de boxe? Je peux te rendre ce service"

Le principal intéressé n’a pas tardé à réagir à cet appel du pied par la même voie, celle des réseaux sociaux, en proposant à l’actuel champion des lourds WBC et The Ring un affrontement… mais en inversant les règles et les équipements. "Que dirais-tu de règles MMA avec des gants de boxe? Je peux te rendre ce service", lui a répondu la superstar de l’UFC quelques heures plus tard.

La passe d’armes s’est poursuivie: "Tu veux entrer dans mon monde en me défiant moi et Wilder. Ce que je peux te garantir, c’est que tu finirais KO avec la plus grosse bourse de ta carrière. Réfléchis-y", a lâché le "Gypsy King", 33 ans. Et Ngannou de conclure cet échange savoureux: "Après avoir réglé mon affaire le 22 janvier, je t’affronterai selon les règles que tu veux. Sur un ring, dans un octogone ou une cabine téléphonique".

Ngannou n’a jamais caché son souhait de se reconvertir en boxe

Si avant tout affrontement, les deux terreurs des rings et des octogones doivent s’affranchir d’un programme déjà bien chargé – si le combat Ngannou vs Gane est prévu dans un peu plus de deux semaines, Fury doit lui défendre son titre WBC contre Dillian Whyte, avant de se battre pour une réunification des ceintures contre Anthony Joshua ou Oleksandr Usyk –, une nouvelle pierre à un combat inter-disciplines attendu depuis plusieurs années a été posée.

Francis Ngannou avait plusieurs fois revendiqué son souhait de se reconvertir en boxe anglaise ces derniers mois, et notamment lors d’un récent entretien accordé à TMZ Sports. "C’est une chose à laquelle j’ai toujours pensé. Je ne me vois pas prendre ma retraite sans avoir boxé avant, avait-il expliqué. Tyson Fury, Deontay Wilder, j’aimerais me tester avec des boxeurs de ce niveau. Ce n’est pas le même sport, j’en ai conscience, mais je suis dans le top de mon sport. Et au final, je suis sûr que si j’arrive à donner mes coups, je peux faire des dégâts."