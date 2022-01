Khabib veut faire entrer le Youtubeur Jake Paul en MMA

La légende du MMA Khabib Nurmagomedov a confirmé vendredi avoir envoyé un contrat à Jake Paul pour que le célèbre Youtubeur réalise ses débuts en MMA, au sein de l’Eagle FC, la league de l’Aigle du Daghestan.

Et si Jake Paul réalisait son rêve grâce à Khabib ? Le Youtubeur américain l’a clamé haut et fort à plusieurs reprises, il rêve de se lancer dans le MMA. A 25 ans, Jake Paul a déjà fait beaucoup parler de lui en signant cinq victoires de rang en boxe, dont quatre avant la limite. La dernière en date remonte au 18 décembre, face à un ex-champion UFC, Tyron Woodley.

Si la plus prestigieuse des leagues de MMA ne devrait pas accueillir, du moins à court terme, l’Américain en raison des rapports tendus avec son boss, le puissant Dana White (Paul estime que les combattants sont sous-payés), une autre porte d’entrée s’offre à lui.

"On attend sa réponse"

Khabib Nurmagomedov, fondateur de l’Eagle Fighting Championship, a fait bien plus qu’un appel du pied au Youtuber samedi lors de la présentation de l’Eagle FC 44 . "Je lui ai offert... nous lui avons offert un contrat", a déclaré vendredi la légende du MMA, invaincue en 29 combats et retraité de la cage depuis deux ans. Maintenant, on attend sa réponse. S’il le veut, on est là."

L’Aigle du Daghestan avait déjà ouvert la porte à Jake Paul il y a une semaine avec un message sur Twitter. L’Américain avait accepté la proposition à condition de débuter par un combat face à Khabib. En attendant de savoir si Jake Paul est capable de sortir Khabib de sa retraite, il connait au moins le chemin qui peut le mener à l’octogone.