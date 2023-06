KSW 83 : Salahdine Parnasse – Marian Ziolkowski : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le combat ?

Ce week-end marque le retour du KSW. Pour le KSW 83, Salahdine Parnasse défie Marian Ziolkowski. Ici, on vous dit tout sur l’heure et la chaîne de diffusion de ce combat.

Si l’UFC capte la lumière et l’attention des fans de sports de combat, les autres organisations ont aussi le vent en poupe, à l’image du KSW. A l’occasion du KSW 83, le français Salahdine Parnasse s’en va défier Marian Ziolkowski, pour un duel pour la ceinture des poids légers.

Déjà détenteur de la ceinture de l’organisation dans la catégorie inférieure, le combattant français, récemment encensé par Cédric Doumbé, entend doubler et devenir champion dans la catégorie supérieure. Mais pour cela, il faudra venir à bout de Marian Ziolkowski et de 60 000 polonais qui viendront garnir les gradins du stade national de Varsovie. Malgré sa ceinture de la catégorie et malgré le soutien inconditionnel du stade, le polonais ne part pas favori de ce combat qui s’annonce quoi qu’il arrive indécis. Car en face, Salahdine Parnasse est l’un des combattants les plus complets de la catégorie. En 18 combats professionnels, le français qui s’entraîne à la Atch Academy, n’a connu la défaite qu’à une seule reprise. En face, le polonais Marian Ziolkowski affiche 25 victoires, 8 défaites et un match nul à son palmarès. Après le duel avorté de novembre entre les deux hommes, l’affrontement tant attendu va donc avoir lieu.

Salahdine Parnasse vs Marian Ziolkowski : à quelle heure ?

Ce combat entre Salahdine Parnasse et Marian Ziolkowski est prévu sur la carte du KSW 83 qui démarre ce samedi à partir de 20 heures 30 sur la chaîne RMC Sport 2. Pour être certain d'arriver à l’heure pour ce combat et si vous ne disposez pas d’un abonnement RMC Sport, sachez que le groupe propose une offre sur-mesure avec le pass combat. Un pass qui vous permet d’accéder à l’ensemble des combats du week-end en direct ou en différé, pour seulement 10 euros.

