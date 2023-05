KSW: "Parnasse, l’héritier", le film RMC Sport pour découvrir la pépite du MMA français

Champion des plumes de l’organisation KSW, Salahdine Parnasse va tenter de rajouter le titre incontesté des légers à son palmarès ce samedi devant une foule immense dans le stade national de Varsovie, en Pologne. L’occasion de découvrir le combattant surnommé "le Kylian Mbappé du MMA français" promis aux sommets de sa discipline à travers un sublime film de RMC Sport.

La sentence tombe comme une promesse déjà conjuguée au présent, partagée par la plupart des spécialistes. "Je suis le meilleur combattant de MMA français!" Salahdine Parnasse n’est pas du genre à se cacher. Mais il ne reçoit pas encore la lumière qu’il mérite. Cela pourrait vite changer. Déjà champion des plumes et champion intérimaire des légers de l’organisation polonaise KSW, sans doute la plus grande en Europe actuellement, le combattant venu d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) va tenter de réaliser un exploit XXL le week-end prochain.

>> Vivez le choc Parnasse-Ziolkowski au KSW avec le Pass Combat RMC Sport

Dans le stade national de Varsovie, devant près de 60.000 spectateurs qui auront plutôt le cœur tourné vers son adversaire, le plus jeune champion de l’histoire du KSW défie Marian Ziolkowski, l’homme qui détient la couronne des légers, pour s’offrir un deuxième titre incontesté en simultané et poursuivre un chemin promis à se terminer dans les plus grandes hauteurs de sa discipline pour ce symbole d’une nouvelle génération directement formée au MMA sans passer par un autre sport de combat.

Celui qui a poussé les portes de la salle de son mentor Stéphane "Atch" Chaufourier à onze ans – "C’était un petit gros, mais très rapide et qui savait déjà ce qu’il voulait", témoigne Atch – dispute "le plus grand combat de (s)a carrière" commencée en pancrace e France et presque immaculée jusqu’ici avec une seule défaite, vengée ensuite, face à un combattant rattrapé depuis par la patrouille antidopage (Daniel Torres), pour confirmer son rang parmi "les plus grands espoirs dans le monde du MMA" (c’est lui qui le dit).

Une route qui devrait à terme le mener vers la prestigieuse UFC, là où évoluent les meilleurs combattants de la planète, où beaucoup l’imaginent déjà tutoyer les sommets très vite. Mais en attendant, ce jeune père de famille de vingt-cinq ans assure son avenir financier et celui des siens dans une organisation qui le rémunère bien mieux que ce que la numéro 1 du milieu pourrait lui proposer en premier contrat et qui a fait de lui une star en Pologne. Et à l’heure d’un rendez-vous essentiel pour lui, si vous ne le connaissez pas encore, il est grand temps de découvrir cet immense talent.

Avec Parnasse, l’héritier, RMC Sport vous fait les présentations avec un film de trente minutes rempli d’émotions. De ses racines familiales à Aubervilliers à sa relation père-fils avec Atch en passant par les qualités sportives qui en font un combattant à part, ses premiers combats quand il éteignait des adultes alors qu’il était adolescent ou encore l’importance de ce choc face à Ziolkowski, Parnasse et son clan ont ouvert toutes les portes – on les voit même au mariage d’un ami commun ou chez la mère de Salahdine – pour mieux comprendre l’homme derrière "la machine de guerre" (Atch) au talent si grand qu’il lui a valu le surnom de "Kylian Mbappé du MMA français".

"On a un talent de fou furieux du nom de Mbappé dans le football et je pense qu’on a le même dans le circuit du MMA avec Salah, appuie Atch. Je veux montrer à la planète entière que c’est la pépite mondiale. (…) C’est juste un animal. Une denrée rare. Il sait tout faire. Il va vite, il sait lutter, il a un sol improbable, un striking de folie. Qu’est-ce que tu veux de plus? (…) Qu’il ne soit pas sous les projecteurs, bien sûr que ça me fout un peu les boules. Une double ceinture, ça peut avoir un impact pour espérer aller beaucoup plus haut." La fusée Salahdine Parnasse ne s’arrêtera pas avant d’atteindre la stratosphère. Cela commence par refroidir des dizaines de milliers de fans polonais dans leur stade dès ce week-end.